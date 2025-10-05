Cruces confirmados: Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este domingo finalizó oficialmente la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, quedando definidos todos los cruces en la recta decisiva del certamen.

La jornada dominical tuvo sendos choques en los estadios El Teniente de Rancagua y el Fiscal de Talca, cerrando las presentaciones de los grupos E y F.

Hoy sellaron su clasificación los combinados de Sudáfrica —que doblegó a Estados Unidos—, así como Colombia y Noruega, que debían definir un grupo muy cerrado.

Lo propio hicieron las escuadras de Corea del Sur, España, Francia y Nigeria, quienes clasificaron como mejores terceros. Algunos accedieron a ese puesto hoy; otros, por el contrario, debieron aguardar el desarrollo de los partidos con la calculadora.

Es más, las combinaciones marginaron de la siguiente fase a Australia y Egipto; este último, rival que Chile padeció y con el que cayó en Ñuñoa el viernes pasado.

Cabe recordar que la cita planetaria tendrá una breve pausa el lunes 6 de octubre y volverá con todo con los duelos el próximo martes 7, que tendrán lugar en Valparaíso.

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20

A continuación puedes revisar los cruces agrupados por día, hora y sede del partido.

Martes 7 de octubre:

Ucrania vs. España | 16:30 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

| 16:30 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso. Chile vs. México | 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

Miércoles 8 de octubre:

Colombia vs. Sudáfrica | 16:30 horas. Estadio Fiscal, Talca.

| 16:30 horas. Estadio Fiscal, Talca. Argentina vs. Nigeria | 16:30 horas. Estadio Nacional, Santiago.

| 16:30 horas. Estadio Nacional, Santiago. Paraguay vs. Noruega | 20:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

| 20:00 horas. Estadio Fiscal, Talca. Japón vs. Francia | 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

Jueves 9 de octubre:

Estados Unidos vs. Italia | 16:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

| 16:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Marruecos vs. Corea del Sur | 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Mira las posiciones en fase de grupos: