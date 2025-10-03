Chile cayó ante Egipto, pero clasificó de manera agónica a los octavos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Chile consiguió este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 pese a perder 2-1 ante Egipto, resultado que le permite seguir con vida en la cita planetaria.

Por el cierre del Grupo A, La Roja cayó en un durísimo encuentro y se quedó con 4 puntos en el Grupo A, pero la victoria de Japón 3-0 sobre Nueva Zelanda le permitió clasificar

El partido arrancó con un conjunto africano apretando en el inicio, pero mostrando falencias defensivas que terminaron siendo exprimidas por los nacionales.

Aprovechando los espacios, Nicolás Cárcamo, que no había sumado minutos en los duelos anteriores, recibió cerca del área y sacó un gran remate cruzado a los 27 minutos, desatando la locura en el Estadio Nacional.

El elenco de Nicolás Córdova también tuvo que sufrir, con un tiro libre de Mohamed Abdallah que dio en el travesaño sobre el término del primer lapso.

Chile sufre, pero avanza a octavos de final del Mundial Sub 20

En el segundo tiempo, el defensa Ahmed Abdin puso la paridad al peinar un tiro de esquina y generó mucha tensión en el Estadio Nacional.

Los locales tuvieron algunas chances para desnivelar el marcador, especialmente con un cabezazo a quemarropa de Francisco Rossel que fue tapado por el arquero Ahmed Waheb.

En el epílogo del compromiso, Egipto sorprendió al tomar la ventaja a los 94 con un gol de Omar Khedr de tiro libre.

Con esto, y de acuerdo a las métricas de la FIFA, La Roja logró el objetivo de meterse en la próxima fase del certamen que organiza.

Mundial Sub 20: ¿Quién será el rival de Chile en los octavos de final?

Ahora, Chile se enfrentará en los octavos de final del Mundial Sub 20 con el segundo del Grupo C, rival que puede ser México, España o Brasil.

El próximo duelo de La Roja será la próxima semana.