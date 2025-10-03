Para tener en cuenta: Esto lo que le permitiría a Chile clasificar a octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Un partido crucial es el que juega la Selección Chilena ante Egipto por el Mundial Sub 20, buscando asegurar su cupo a los octavos de final.

Tras la derrota ante Japón, La Roja apuesta a mejorar y sacar un buen resultado que le permita clasificar a la próxima fase de la cita planetaria.

Para eso, el combinado nacional debe sumar a toda costa ante Los Faraones, quienes perdieron en sus dos primeras presentaciones.

Mundial Sub 20: ¿Qué necesita Chile para clasificar a octavos de final?

En caso de ganar, Chile llegará a 6 puntos en el Grupo A y continuará con vida en el torneo. A partir de eso, dependerá de si Nueva Zelanda vence a los nipones para saber si es primero, segundo o uno de los cuatro mejores terceros.

Si La Roja iguala frente al elenco africano, deberá esperar a que los oceánicos pierdan para poder ser segundo en esta zona.

Lo más complejo sería una derrota. De caer en el Estadio Nacional, los pupilos de Nicolás Córdova tienen que esperar que Japón gane por varios goles a los All Whites, apostando a poder acceder como uno de los mejores terceros.

Chile vs Egipto: Dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y Egipto será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

El crucial duelo por el Mundial Sub 20 está programado para el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de nuestro país.