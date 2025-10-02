Partido vital: Qué resultado necesita Chile ante Egipto para clasificar a octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena se jugará su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Egipto, rival al que enfrentará por la fecha 3° del Grupo A.

La reciente derrota contra Japón fue un duro revés para La Roja, aunque las chances de meterse en la siguiente ronda de la cita planetaria permanecen intactas.

Por el otro lado, Los Faraones han perdido sus dos primeros encuentros y necesitan la victoria para tener alguna mínima chance de seguir en el torneo.

Los resultados que le sirven a La Roja para clasificar en el Mundial Sub 20

Un triunfo le permitirá a Chile llegar a 6 puntos en su zona y acceder a la próxima fase. Si bien hay chances de que haya un triple empate si Japón pierde ante Nueva Zelanda, el equipo nacional clasificará como primero, segundo o uno de los cuatro mejores terceros.

En caso de igualar frente a los africanos, habrá que esperar a que el conjunto oceánico caiga para poder ser segundo del grupo.

Ahora bien, una posible paridad de los All Whites en la jornada final los dejará como segundos por tener mejor diferencia de gol, por lo que los pupilos de Nicolás Córdova tendrían que esperar el desarrollo de las otras zonas.

El panorama más complejo sería una derrota. De darse, La Roja debería esperar a que Japón gane por una amplia diferencia y sacar la calculadora para ver si puede acceder como uno de los mejores terceros.

Chile vs Egipto: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y Egipto por el Mundial Sub 20 está programado para el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de nuestro país.

El crucial compromiso será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.