FIFA destaca a Lautaro Millán por elegir a Chile sobre Argentina: “Orgullo de papá” - Chilevisión

El organismo le dedicó una nota al volante de Independiente, quien se ha convertido en una de las piezas importantes de La Roja en el Mundial Sub 20.

Jueves 2 de octubre de 2025 | 09:00

Lautaro Millán se ha convertido en uno de los futbolistas importantes de Chile en el Mundial Sub 20, aportando con un gol en la victoria ante Nueva Zelanda por la fecha 2°.

El volante de La Roja fue titular en el triunfo ante los oceánicos y en la derrota frente a Japón, demostrando parte de su talento.

Ahora, el mediocampista fue destacado nada menos que por la FIFA, quienes le dedicaron una nota en el que mencionaron a parte de su familia.

FIFA resalta a Lautaro Millán

En sus redes sociales, el organismo internacional destacó a Millán como "el orgullo de papá", recordando que eligió representar a Chile a pesar de haber nacido en Argentina.

El joven nació en Bahía Blanca y llegó a estar en algunos microcilos con La Albiceleste, pero optó por el país en el que nació su padre.

En su sitio oficial, la FIFA apuntó que el nacional "se mostró sorprendentemente tranquilo al evaluar la escena que había presenciado unos 15 minutos antes (ante Nueva Zelanda).

"En cualquier caso, a más de 1.500 kilómetros de distancia, con la imponente Cordillera de los Andes separándolos por un tiempo, había alguien que el joven centrocampista ofensivo sospechaba que estaba abrumado por la emoción", agregaron.

El futbolista del Rojo de Avellaneda comentó al ente rector que padre "seguro que está llorando en mi casa, así que yo también me alegro mucho por él, porque es su país. Y gracias a mi papá, yo también estoy aquí",

Mira el posteo acá

