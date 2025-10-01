 Fiesta total: Mundial Sub 20 de Chile 2025 ha convocado a más de 120 mil asistentes - Chilevisión
Fiesta total: Mundial Sub 20 de Chile 2025 ha convocado a más de 120 mil asistentes

Los hinchas han demostrado su entusiasmo por la cita planetaria en nuestro país. De hecho, el partido entre Chile y Japón reunió a más de 42 mil hinchas.

Miércoles 1 de octubre de 2025 | 16:49

El Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile ha generado gran entusiasmo en los hinchas, quienes disfrutan con las grandes estrellas del futuro.

Esto se demostró en la gran cantidad de público que ha ido a las cuatro sedes escogidas: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

De hecho, la ANFP informó este miércoles que en los primeros cuatro días de competencia se convocó a más de 120 mil espectadores, contando todos los recintos.

42.000 hinchas presenciaron partido de Chile vs Japón

El organismo precisó que 42.517 personas llegaron al Estadio Nacional para ver el duelo entre Chile y Japón, válido por la fecha 2° del Grupo A.

"Se ha destacado la presencia de familias completas con gran presencia de niñas y niños alentando a sus selecciones con mucha alegría, especialmente a La Roja Sub 20", comentaron.

Las entradas para los partidos del certamen se encuentran disponibles a través del sitio web de Ticketplus.cl, donde está la posibilidad de ver dos encuentros en una de las denominadas "jornadas dobles".

