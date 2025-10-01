Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY miércoles, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Este miércoles 1 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 2 de la fase de grupos.

Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos C y D.

De hecho, uno de los duelos más atractivos será el que animarán en la Quinta Región Argentina y Australia, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos miércoles 1 de octubre

Grupo C (Santiago)

España vs México (17:00 horas).

(17:00 horas). Brasil vs Marruecos (20:00 horas)

Grupo D (Valparaíso)

Italia vs Cuba (17:00 horas)

(17:00 horas) Argentina vs Australia (20:00 horas transmite Chilevisión)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión

La jornada de este miércoles 1 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Argentina ante Australia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.