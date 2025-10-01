Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY miércoles, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Este miércoles se disputarán los duelos de la fecha 2 de los grupos C y D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
Miércoles 1 de octubre de 2025 | 09:11
Este miércoles 1 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 2 de la fase de grupos.
Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos C y D.
De hecho, uno de los duelos más atractivos será el que animarán en la Quinta Región Argentina y Australia, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión.
Grupo C (Santiago)
Grupo D (Valparaíso)
La jornada de este miércoles 1 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Argentina ante Australia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.