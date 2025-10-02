Parte médico: Chile entregó desalentadoras noticias con lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez - Chilevisión

La Selección Chilena dio detalles sobre las lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez, dos piezas claves que terminaron con molestias el partido contra Japón por el Mundial Sub 20.

A través de un comunicado, el cuerpo médico de La Roja confirmó que ambos futbolistas sufrieron molestias musculares en la derrota frente a los nipones.

Tras los exámenes realizados, se diagnosticó a los jugadores con un "desgarro de bíceps femoral".

Chile pierde a Emiliano Ramos y Matías Pérez por lo que queda del Mundial Sub 20

Lamentablemente, se informó que el plazo de recuperación de estas lesiones supera los tiempos de la cita planetaria realiazada en nuestro país.

Con esto, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con ninguno de ellos en caso de que Chile avance a instancias finales.

"Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación", agregaron en el comunicado.

Cabe recordar que La Roja tendrá este viernes 3 de octubre un partido frente a Egipto por la fecha 3° del Grupo A, donde debe ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final.