La potente autocrítica de Francisco Rossel tras derrota de Chile ante Japón: “Estoy muy frustrado” - Chilevisión

Muy afectado quedó Juan Francisco Rossel, capitán de Chile Sub 20, luego de la derrota ante Japón este martes por la fase de grupos del Mundial de la categoría.

Los nipones se impusieron en el Estadio Nacional, dejando al cuadro nacional contres puntos a falta de una fecha para que termine la primera ronda.

Una vez terminado el cotejo, el delantero de Universidad Católica declaró que "gran parte del resultado pasa por mí también, me erré hartas chances de gol, estoy muy frustrado".

El ariete le pidió "disculpas a la gente y al equipo" y aprovechó de agradecer el apoyo recibido.

Juan Francisco Rossel mostró confianza en derrotar a Egipto

En diálogo con DSports, uno de los referentes del equipo recalcó: "tengo claro que el delantero pasa por momentos. En la selección trabajamos con sicólogos, con coaches. Estamos bien protegidos”.

"Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol. Estoy seguro que con Egipto voy a arreglar".

Además, Rossel afirmó que el equipo está tranquilo de cara al choque con los africanos, el cual se disputará el próximo viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.

"estamos muy tranquilos. Tenemos que sacarnos lo de Japón. Pero con Egipto estoy seguro que vamos a clasificar a octavos", sentenció.