Todo se define ante Egipto: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A - Chilevisión

La Roja no pudo repetir el debut triunfal en el Mundial Sub 20 y perdió 2-0 contra Japón ante más de 40 mil personas en el Estadio Nacional.

En un partido donde el elenco nacional recibió dos penales en contra, los nipones ganaron gracias a los tantos de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama, a los 55' y 82'.

Con este resultado, el equipo de Nicolás Córdova quedó tercero en el Grupo A tras el líder y clasificado Japón, Nueva Zelanda es segundo, ya que supera por diferencia de gol a La Roja.

Último aparece en la tabla Egipto, próximo rival de Chile el viernes 3 de octubre, duelo que también se jugará en el Nacional y donde se definirán a los clasificados a los octavos de final.