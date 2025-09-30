 Todo se define ante Egipto: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A - Chilevisión
Todo se define ante Egipto: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Con la de derrota ante Japón, el equipo de Nicolás Córdova quedó tercero en el Grupo A tras los nipones y Nueva Zelanda, que supera a La Roja por diferencia de gol.

Martes 30 de septiembre de 2025 | 22:45

La Roja no pudo repetir el debut triunfal en el Mundial Sub 20 y perdió 2-0 contra Japón ante más de 40 mil personas en el Estadio Nacional. 

En un partido donde el elenco nacional recibió dos penales en contra, los nipones ganaron gracias a los tantos de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama, a los 55' y 82'. 

Con este resultado, el equipo de Nicolás Córdova quedó tercero en el Grupo A tras el líder y clasificado Japón, Nueva Zelanda es segundo, ya que supera por diferencia de gol a La Roja.

Último aparece en la tabla Egipto, próximo rival de Chile el viernes 3 de octubre, duelo que también se jugará en el Nacional y donde se definirán a los clasificados a los octavos de final. 

