Japón hizo callar el Nacional y venció a La Roja que se jugará la clasificación ante Egipto - Chilevisión

La Selección Chilena disputó este martes su segundo partido en el Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Nicolás Córdova se enfrentó en el Estadio Nacional a Japón, que también había triunfado en su debut.

Los asiáticos aprovecharon el discreto partido del elenco nacional y se impusieron claramente por 2-0 en el recinto de Ñuñoa, que al igual que el primer día estuvo repleto.

En un parejo primer tiempo, los nipones tuvieron la ocasión más clara en los pies de Rento Takaoka, quien no pudo ante el arquero chileno Sebastián Mella que a los 35 minutos contuvo el lanzamiento penal.

En el complemento el árbitro volvió a ir al VAR y sancionó otra vez la pena máxima a favor de Japón, que esta vez no falló luego de la anotación de Rion Ichihara a los 55'.

El tanto fue un golpe duro, pero el combinado nacional mostró una reacción y metió presión en el arco de los asiáticos, sin embargo, los nipones fueron muy efectivos y aumentaron el marcador a los 82' tras un certero remate de Yumeki Yokoyama.

En los últimos minutos Japón controló las acciones y logró la clasificación a los octavos de final tras el triunfo ante La Roja y sumar puntaje perfecto.

Chile cierra la fase de grupos ante Egipto

El último partido del Grupo A La Roja lo disputará el viernes 3 de octubre ante Egipto y también en el Estadio Nacional, el duelo está programado a las 20:00 horas.

Cabe señalar que a la ronda de los 16 mejores avanzan los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.