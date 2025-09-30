Chile vs Japón | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Chile cayó ante Japón en su segundo partido del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova perdió 2-0 en el Estadio Nacional ante los asiáticos.

Rion Ichihara mediante lanzamiento penal a los 55 minutos y Yumeki Yokoyama a los 82' anotaron los tantos que silenciaron el recinto de Ñuñoa, que al igual que el día inaugural estaba repleto.

Con esto, el elenco nacional se jugará la clasificación el próximo viernes 3 de octubre cuando se enfrente a Egipto en el último partido de la fase de grupos.

Cabe señalar que a los octavos de final avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.