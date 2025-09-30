“Me van a matar”: Juan Francisco Rossel sorprende al elegir su jugador favorito de La Roja - Chilevisión

Juan Francisco Rossel, capitán de La Roja Sub 20 que disputa el Mundial de la categoría, sorprendió al dar a conocer a su jugador favorito de la Selección Chilena.

El delantero de Universidad Católica se sometió al clásico "versus", donde tenía que escoger entre grandes referentes que vistieron la camiseta nacional.

Entre ellos estaban históricos de la Generación Dorada como Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, o algunas leyendas de la talla de Marcelo Salas e Iván Zamorano.

Francisco Rossel elige a Eduardo Vargas como su favorito en La Roja

En el video publicado por Picado TV, el ariete titubeó en algunos momentos, aunque finalmente se inclinó por elegir a Eduardo Vargas.

En su elección, Rossel lo puso por arriba de Gary Medel, su actual compañero en Los Cruzados y al que le mandó un mensaje: "Sabe que lo quiero harto, jaja".

"Me van a matar, jaja", comentó con mucho humor el atacante, explicando que su favoritismo por Turboman se debe a que "lo banco a morir".

