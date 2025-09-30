Chile vs Japón por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la app MiCHV - Chilevisión

La Roja vuelve al césped del Estadio Nacional este martes para enfrentar a Japón, encuentro válido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

Ambos equipos vienen de ganar en su debut en el certamen que se disputa en Chile, por lo que quien sume los tres quedará como líder exclusivo del grupo A y a un paso de alcanzar la clasificación a octavos de final.

Los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán hacer valer la localía en un coloso de Ñuñoa que figura con todos sus asientos vendidos.

Dónde ver el partido de Chile vs Japón EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra Japón por la fecha 2 del Grupo A del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de Chile vs Japón

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.