Mundial Sub 20 Chile 2025: Todo lo que debes saber de la esperada cita planetaria - Chilevisión

Restan menos de dos semanas para que comience el Mundial Sub 20 Chile 2025, uno de los certámenes internacionales más importantes que volverá a ser organizado por nuestro país.
Martes 16 de septiembre de 2025 | 12:35
La Selección Chilena y nuestro país se preparan para recibir por segunda vez en la historia el Mundial Sub 20 de fútbol. La vez anterior que este certamen se jugó en suelo nacional fue hace 38 años, en 1987.
Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las ciudades sedes para el esperado torneo en donde 24 países buscarán quedarse con la ansiada copa.
A continuación te detallamos todo lo que debes saber de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 Chile 2025:
El Mundial Sub 20 de Chile 2025 tendrá su puntapié inicial el sábado 27 de septiembre con la inauguración y el partido de Chile vs Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.
El certamen internacional se extenderá por tres semanas hasta el domingo 19 de octubre, día en que se jugará gran final en el Estadio Nacional.
La Selección Nacional lidera el grupo A, que comparte junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. A continuación te detallamos el fixture de los partidos de La Roja:
Si quieres conocer cómo estarán conformados todos los grupos de la fase, puedes hacer click en la nota desplegada a continuación:
Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las ciudades sedes de los encuentros que se disputarán en los principales estadios de cada una de ellas:
La venta oficial de entradas ya está disponible en el sitio web de Ticketplus.cl
En la página podrás encontrar los distintos compromisos de la fase de grupos con su respectivo horario y estadio.
El Mundial Sub-20 de Chile 2025 será transmitido por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas nuestras plataformas.