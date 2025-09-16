Mundial Sub 20 Chile 2025: Todo lo que debes saber de la esperada cita planetaria - Chilevisión

La Selección Chilena y nuestro país se preparan para recibir por segunda vez en la historia el Mundial Sub 20 de fútbol. La vez anterior que este certamen se jugó en suelo nacional fue hace 38 años, en 1987.

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las ciudades sedes para el esperado torneo en donde 24 países buscarán quedarse con la ansiada copa.

A continuación te detallamos todo lo que debes saber de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 Chile 2025:

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 tendrá su puntapié inicial el sábado 27 de septiembre con la inauguración y el partido de Chile vs Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

El certamen internacional se extenderá por tres semanas hasta el domingo 19 de octubre, día en que se jugará gran final en el Estadio Nacional.

Fase de grupos: Partidos de Chile en el Mundial Sub 20

La Selección Nacional lidera el grupo A, que comparte junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. A continuación te detallamos el fixture de los partidos de La Roja:

Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Japón : Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Egipto: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

Si quieres conocer cómo estarán conformados todos los grupos de la fase, puedes hacer click en la nota desplegada a continuación:

Sedes del Mundial Sub 20 Chile 2025

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las ciudades sedes de los encuentros que se disputarán en los principales estadios de cada una de ellas:

Santiago : Estadio Nacional

: Estadio Nacional Valparaíso : Estadio Elías Figueroa

: Estadio Elías Figueroa Rancagua : Estadio El Teniente

: Estadio El Teniente Talca: Estadio Fiscal de Talca

Mundial Sub 20 Chile 2025: Venta de entradas

La venta oficial de entradas ya está disponible en el sitio web de Ticketplus.cl

En la página podrás encontrar los distintos compromisos de la fase de grupos con su respectivo horario y estadio.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 será transmitido por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas nuestras plataformas.