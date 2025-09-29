Se viene un partido clave: Revisa cuándo vuelve a jugar La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 20, tras obtener un agónico triunfo frente a Nueva Zelanda (2-1) en su debut por la fase de grupos del certamen.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para medirse con uno de sus rivales directos en la búsqueda de la clasificación: Japón.

Un triunfo les permitiría a los locales comenzar a asegurar su puesto en los octavos de final del Mundial Sub 20.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja en el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

La escuadra nacional volverá al coliseo de Ñuñoa este martes 30 de septiembre para enfrentar a un fuerte Japón, que viene de derrotar por 2-0 a Egipto.

El partido está programado para las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

Este partido y todos los de la selección chilena los podrás ver en vivo por las pantallas de Chilevisión.

Además, podrás seguir la transmisión por la señal online de Chilevisión.cl y por la app MiCHV.

Calendario de La Roja en el Mundial Sub 20

De acuerdo al fixture oficial del certamen, luego de enfrentar a Japón, el elenco comandado por Juan Rossel, Lautaro Millán y Francisco Marchant les quedará un partido: