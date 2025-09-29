Se viene un partido clave: Revisa cuándo vuelve a jugar La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Tras vencer en los últimos minutos a Nueva Zelanda, los chilenos se alistan para lo que será uno de los partidos más importantes de lo que resta de fase de grupos.
La Selección Chilena arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 20, tras obtener un agónico triunfo frente a Nueva Zelanda (2-1) en su debut por la fase de grupos del certamen.
Ahora, los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para medirse con uno de sus rivales directos en la búsqueda de la clasificación: Japón.
Un triunfo les permitiría a los locales comenzar a asegurar su puesto en los octavos de final del Mundial Sub 20.
La escuadra nacional volverá al coliseo de Ñuñoa este martes 30 de septiembre para enfrentar a un fuerte Japón, que viene de derrotar por 2-0 a Egipto.
El partido está programado para las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
De acuerdo al fixture oficial del certamen, luego de enfrentar a Japón, el elenco comandado por Juan Rossel, Lautaro Millán y Francisco Marchant les quedará un partido: