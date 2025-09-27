Chile vs Nueva Zelanda | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Con un sufrido triunfo arrancó su participación en el Mundial Sub 20 la Selección Chilena, derrotando 2-1 a Nueva Zelanda este sábado.

Ante más de 45 mil personas que llegaron al Estado Nacional, La Roja se impuso con los goles de Lautaro Millán e Ian Garguez.

Este último tanto llegó a los 96 minutos, aprovechando un grave error de la defensa oceánica que le permitió a los nacional conseguir un triunfo clave.

Con esto, los dirigidos por Nicolás Córdova consiguieron sus primeros tres puntos en el Grupo A, igualando la línea de Japón que a primera hora derrotó a Egipto.