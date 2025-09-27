Chile aprovechó los errores de Nueva Zelanda y arrancó con un triunfo el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena obtuvo un triunfo fundamental por el Mundial Sub 20, derrotando 2-1 ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Ante una multitud de hinchas, La Roja pudo vulnerar a un duro conjunto oceánico en lo que fue su estreno por el Grupo A de la cita planetaria.

El duelo arrancó movido y a los 8 minutos del primer tiempo llegó la primera chance para los nacionales, con Lautaro Millán que sacó un remate de distancia que pasó muy cerca del arco.

Los All Whites respondieron y pusieron en aprietos en al menos dos ocasiones, pero el arquero Sebastián Mella se mostró sólido.

Sobre el final del lapso inicial, Emiliano Ramos tuvo un mano a mano que fue bloqueado por un defensa del elenco blanco en lo que fue la más clara.

Un gol sobre el final el da una victoria clave a La Roja

En el complemento, los dirigidos por Nicolás Córdova la pasaron realmente mal, con un palo de Keegan Kelly y una monumental doble atajada de Mella.

El momento se dio a los 54' con un balón robado en plena salida visitante por Agustión Arce, quien se la cedió a Millán que pudo abrir la cuenta con una buena definición.

Lamentablemente, un penal a los 85' le permitió a Nathan Walker decretar lo que parecía la paridad definitiva.

Sin embargo, apareció Ian Garguez, una de las grandes figuras, para aprovechar un error a los 96' y dejar a La Roja con 3en la zona que completa Japón que a primera hora venció a Egipto.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial Sub 20?

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20 será el martes 30 de septiembre, día en que se medirá a Japón.

El cotejo está programado para las 20:00 horas de nuestro país.