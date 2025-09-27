Chile aprovechó los errores de Nueva Zelanda y arrancó con un triunfo el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Un gol en la última jugada de Ian Garguez le dio los primeros tres puntos a La Roja, victoria que deja al equipo como uno de los líderes del Grupo A.
La Selección Chilena obtuvo un triunfo fundamental por el Mundial Sub 20, derrotando 2-1 ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.
Ante una multitud de hinchas, La Roja pudo vulnerar a un duro conjunto oceánico en lo que fue su estreno por el Grupo A de la cita planetaria.
El duelo arrancó movido y a los 8 minutos del primer tiempo llegó la primera chance para los nacionales, con Lautaro Millán que sacó un remate de distancia que pasó muy cerca del arco.
Los All Whites respondieron y pusieron en aprietos en al menos dos ocasiones, pero el arquero Sebastián Mella se mostró sólido.
Sobre el final del lapso inicial, Emiliano Ramos tuvo un mano a mano que fue bloqueado por un defensa del elenco blanco en lo que fue la más clara.
En el complemento, los dirigidos por Nicolás Córdova la pasaron realmente mal, con un palo de Keegan Kelly y una monumental doble atajada de Mella.
El momento se dio a los 54' con un balón robado en plena salida visitante por Agustión Arce, quien se la cedió a Millán que pudo abrir la cuenta con una buena definición.
Lamentablemente, un penal a los 85' le permitió a Nathan Walker decretar lo que parecía la paridad definitiva.
Sin embargo, apareció Ian Garguez, una de las grandes figuras, para aprovechar un error a los 96' y dejar a La Roja con 3en la zona que completa Japón que a primera hora venció a Egipto.
El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20 será el martes 30 de septiembre, día en que se medirá a Japón.
El cotejo está programado para las 20:00 horas de nuestro país.