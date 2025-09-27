Juega el anfitrión: La formación de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Chile tiene su formación totalmente ratificada para el estreno por el Mundial Sub 20, el que será ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, apuesta por nombres que fueron importantes en el proceso como los delanteros Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Además, hay sorpresa en el arco con Sebastián Mella, mientras que el tercer delantero es el joven de Unión San Felipe, Vicente Álvarez.

Formación de Chile para el duelo ante Nueva Zelanda

De esta forma, los nacionales salen a la cancha con: Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán; Álvarez, Ramos y Rossel.

En el banco esperan jugadores importantes como Rodrigo Godoy, Willy Chatiliez y el extremo Francisco Marchant.

Chile vs Nueva Zelanda: Hora y dónde ver el partido

El partido Chile ante Nueva Zelanda, válido por la fecha 11° del Mundial Sub 20, comienza a las 20:00 horas de este sábado 27 de septiembre.

El cotejo será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.