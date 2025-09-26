Chile vs Nueva Zelanda: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Por la primera fecha del Grupo A, La Roja se enfrenta a Nueva Zelanda en un partido vital para sus pretensiones en el Mundial Sub 20.
Viernes 26 de septiembre de 2025 | 10:20
La Selección Chilena vivirá una jornada histórica este sábado, día en que debutará en el Mundial Sub 20 enfrentando a Nueva Zelanda.
La Roja vuelve a una cita planetaria de esta categoría tras 12 años y choca contra el campeón oceánico, buscando sus primeros tres puntos en el esperado torneo que se desarrollará en nuestro país.
El triunfo es fundamental para el combinado nacional, teniendo en cuenta que sus próximos rivales en esta primera ronda son Japón y Egipto.
El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con la previa, datos y mucho más.
Además, este encuentro por el Grupo A del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
El cotejo de La Roja contra los All Whites está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile.
El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera una verdadera multitud de hinchas.