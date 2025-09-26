Chile vs Nueva Zelanda: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena vivirá una jornada histórica este sábado, día en que debutará en el Mundial Sub 20 enfrentando a Nueva Zelanda.

La Roja vuelve a una cita planetaria de esta categoría tras 12 años y choca contra el campeón oceánico, buscando sus primeros tres puntos en el esperado torneo que se desarrollará en nuestro país.

El triunfo es fundamental para el combinado nacional, teniendo en cuenta que sus próximos rivales en esta primera ronda son Japón y Egipto.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con la previa, datos y mucho más.

Además, este encuentro por el Grupo A del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

El cotejo de La Roja contra los All Whites está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera una verdadera multitud de hinchas.