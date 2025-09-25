Chile en el Mundial Sub 20: Días y horarios de todos sus partidos en la fase de grupos - Chilevisión

La Selección Chilena afina los detalles para debutar el Mundial Sub 20, torneo que lo tendrá como anfitrión y donde se medirá en primera instancia a Nueva Zelanda.

La Roja sueña con realizar un gran papel en la cita planetaria, la que se disputará por segunda vez en la historia en nuestro país.

De cara al certamen, el entrenador Nicolás Córdova y sus pupilos ya están analizando a los rivales en busca de meterse en la siguiente ronda.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 20

El combinado nacional iniciará su participación en la competencia ante el vigente campeón de Oceanía, compromiso programado para el sábado 27 de septiembre.

Posteriormente, Chile se medirá a Japón y culminará la fase de grupos frente a Egipto, uno de los primeros elencos en aterrizar en el país.

Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Japón : Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Egipto: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

Formato del Mundial Sub 20 Chile 2025

El torneo tendrá a 24 selecciones que se dividen en seis grupo de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final.

A ellos se sumarán los cuatro mejores terceros, quienes estarán en busca de la gran final programada para el 19 de octubre.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.