Chile vs Nueva Zelanda: Cuándo y a qué hora debuta La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena se medirá a Nueva Zelanda en su esperado debut en el Mundial Sub 20, torneo que por segunda vez en la historia se desarrollará en nuestro país.

La Roja será el gran anfitrión de la cita planetaria y se estrenará contra el vigente campeón de Oceanía, quienes buscarán el gran golpe en la jornada inicial.

El duelo es fundamental para el combinado nacional, teniendo en cuenta que en las siguientes jornada enfrentará a Japón y Egipto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Nueva Zelanda el partido por Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y Nueva Zelanda está programado para el sábado 27 de septiembre las 20:00 horas de nuestro país.

El recinto para el esperado cotejo por el Mundial Sub 20 será el Estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Nueva Zelanda?

El encuentro de los dirigidos por Nicolás Córdova contra los All Whites será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura de todo el certamen.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver el crucial compromiso de manera online y totalmente gratis.