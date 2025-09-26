De la Champions al Nacional: El experimentado árbitro que tendrá Chile en su debut en Mundial Sub 20 - Chilevisión

La FIFA dio a conocer este jueves el árbitro del partido entre Chile y Nueva Zelanda, el que marcará el debut de La Roja en el Mundial Sub 20.

El juez designado fue el bosnio Irfan Peljto, quien tiene amplia experiencia a nivel internacional y que viene de dirigir al Real Madrid en la Champions League.

El colegiado impartió justicia en el choque de Los Merengues contra el Olympique de Marsella el pasado 16 de septiembre, cobrando dos penales a favor del conjunto español.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Irfan Peljto, el experimentado árbitro que estará en Chile Sub 20 vs Nueva Zelanda

Nacido en julio de 1984 en Sarajevo, Peljto es considerado uno de los árbitros de élite en la UEFA, siendo el único de su país que ha estado en fases finales de la Liga de Campeones.

Además, fue el designado para la reciente final de la Conference League en la que el Chelsea terminó imponiéndose al Real Betis.

De cara al compromiso por la cita planetaria, el bosnio será acompañado por sus compatriotas Senad Ibrisimbegovic y Davor Beljo como jueces de línea.

Hora y dónde ver Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

El partido de Chile ante Nueva Zelanda, válido por la fecha 1° de la fase de grupos del Mundial Sub 20, está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

El esperado encuentro lo podrás ver por Chilevisión y de manera online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.