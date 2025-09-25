Las figuras sudamericanas en el Mundial Sub 20 que luego brillaron en la élite del fútbol mundial - Chilevisión

Solo días restan para el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país a partir del próximo sábado 27 de septiembre.

Cuatro serán las sedes que darán vida al prestigioso evento y estas son: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figuero Brander), Rancagua (Estadio El Teniente) y Talca (Estadio Fiscal).

A lo largo del torneo diversas figuras sudamericanas que luego triunfaron en el fútbol mundial han disputado el torneo y acá te dejamos algunas.

Arturo Vidal: El volante formado en Colo Colo, disputó el Mundial Sub 20 de 2007 de Canadá donde La Roja se quedó con el tercer lugar. Tras la cita planetaria el "Rey" brilló en Europa en equipos como Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán.

Luis Suárez: El uruguayo también jugó el mundual juvenil de 2007, donde La Celeste llegó hasta octavos de final. Después "Lucho" fue figura y goleador en Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

Ángel Di María: El "Fideo" fue figura y clave en la consagración de Argentina en Canadá 2007. Luego el oriundo de Rosario destacó en el Real Madrid, Benfica y Juventus, entre otros grandes equipos.

Alexis Sánchez: El "Niño Maravilla" lideró a La Roja de José Sulantay en Canadá 2007 con un histórico podio. Luego brilló en Barcelona, Arsenal y Olympique de Marsella.

Casemiro: El volante fue figura en la consagración de Brasil en Colombia 2011. Después con el Real Madrid ganó cuatro Champions y tres Mundial de Clubes.

*** No se consideró en este listado a figuras sudamericanas que disputaron un Mundial Sub 20 y ganaron el Balón de Oro como Ronaldinho, Kaká y Lionel Messi.