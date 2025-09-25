Las figuras sudamericanas en el Mundial Sub 20 que luego brillaron en la élite del fútbol mundial - Chilevisión

A lo largo del torneo diversas figuras sudamericanas que luego triunfaron en el fútbol mundial han disputado el torneo. Revisa el listado.
Solo días restan para el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país a partir del próximo sábado 27 de septiembre.
Cuatro serán las sedes que darán vida al prestigioso evento y estas son: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figuero Brander), Rancagua (Estadio El Teniente) y Talca (Estadio Fiscal).
A lo largo del torneo diversas figuras sudamericanas que luego triunfaron en el fútbol mundial han disputado el torneo y acá te dejamos algunas.
*** No se consideró en este listado a figuras sudamericanas que disputaron un Mundial Sub 20 y ganaron el Balón de Oro como Ronaldinho, Kaká y Lionel Messi.