Mundial Sub 20: Partidos de Chile en la fase de grupos y sus horarios - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 ya conoce su calendario en la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025, torneo que se disputa en nuestro país entre el 26 de septiembre y el 18 de octubre.

La Roja será local en el Estadio Nacional de Santiago, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en el Grupo A.

La escuadra nacional buscará aprovechar su localía para ilusionar al público con una actuación histórica en uno de los eventos deportivos más relevantes de este 2025 en Chile.

Mundial Sub 20: Partidos de Chile en la fase de grupos

El debut de Chile en el Mundial Sub 20 será este sábado 27 de septiembre, cuando reciba a Nueva Zelanda en Ñuñoa, un duelo clave del Grupo A para comenzar con el pie derecho el certamen.

Posteriormente, los dirigidos por Nicolás Córdova se medirán ante Japón el martes 30 de septiembre, también en horario estelar.

Finalmente, el elenco conformado por Juan Rossel, Francisco Marchant, Matías Pérez y Lautaro Millan cerrarán la fase de grupos frente a Egipto el viernes 3 de octubre.

Chile vs. Nueva Zelanda - 27 de septiembre, 20:00 horas.

Chile vs. Japón - 30 de septiembre, 20:00 horas.

Chile vs. Egipto - 3 de octubre, 20:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025, que comienza el sábado 27 de septiembre, lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión.

Además, podrás seguir la transmisión por la señal online de Chilevisión.cl y por la app MiCHV.