Mundial Sub 20: Las jóvenes promesas que se transformaron en cracks - Chilevisión

Muchas de las figuras y cracks de los mejores equipos del mundo antes de convertirse en dichas estrellas disputaron un Mundial Sub 20.

Varios son los ejemplos de ellos y es por eso que existe tanta expectativa por lo que sucederá en nuestro país a partir del próximo sábado 27 cuando se de inicio al prestigioso evento.

Jóvenes promesas que se transformaron en figuras mundiales

Davor Suker

En 1987, Chile organizó por primera vez este evento y Yugoslavia se consagró campeón. U na de sus figuras era Davor Suker, quien luego brilló en el Real Madrid ganando incluso la Champions League.

Luis Figo

El astro portugués se consagró campeón con su selección en el Mundial Sub 20 de 1991. Luego fue figura en clubes como Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán. Además, ganó el Balón de Oro en el 2000.

Cesc Fabregas

El catalán disputó con solo 18 años el Mundial Sub 20 de Holanda 2005, donde España alcanzó los cuartos de final. El talentoso volante luego tuvo una brillante trayectoria en Arsenal, Barcelona y Chelsea.

Obi Mikel

El nigeriano fue junto a su selección, finalista del Mundial de Holanda 2005, donde cayeron ante la Argentina de Lionel Messi. Luego brilló 10 años en el Chelsea donde ganó 11 títulos, incluidos dos Premier League y una Champions.

Gerard Piqué

Tras alcanzar los cuartos de final en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 con España, Gerard Piqué se cansó de ganar títulos en un histórico Barcelona. También se coronó campeón del mundo y de Europa con su selección.

Harry Kane

El actual goleador de Bayer Múnich y la selección inglesa disputó el Mundial Sub 20 de Turquía 2013. De hecho, le marcó a La Roja de Mario Salas en el 1-1 en fase de grupos.