 Mundial Sub 20 de Chile 2025: Fixture, grupos y horarios de todos los partidos - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Mundial Sub 20 de Chile 2025: Fixture, grupos y horarios de todos los partidos

La primera jornada del Mundial Sub 20 de Chile tendrá cuatro atractivos partidos, incluyendo el crucial duelo entre Chile y Nueva Zelanda por el Grupo A.

Martes 23 de septiembre de 2025 | 14:30

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 tiene su cuenta regresiva, fiesta del fútbol que por segunda vez en su historia se desarrollará en el país.

Las 24 selecciones afinan los detalles para ir en busca del ansiado trofeo, incluyendo a cuatro selecciones sudamericanas que sueñan con ser el nuevo monarca.

En esta oportunidad, serán cuatro las sedes que recibirán los encuentros. Se trata de Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso, Rancagua y Talca.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A:

  • Chile
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Egipto

Grupo B:

  • Corea del Sur
  • Ucrania
  • Paraguay
  • Panamá

Grupo C:

  • Brasil
  • México
  • Marruecos
  • España

Grupo D:

  • Italia
  • Australia
  • Cuba
  • Argentina

Grupo E:

  • Estados Unidos
  • Nueva Caledonia
  • Francia
  • Sudáfrica

Grupo F:

  • Colombia
  • Arabia Saudita
  • Noruega
  • Nigeria

Fixture completo de la fase de grupos del Mundial Sub 20

Grupo A:

  • Japón vs Egipto: Sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Egipto vs Nueva Zelanda: Martes 30 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Chile vs Japón: Martes 20 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Egipto vs Chile: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
  • Nueva Zelanda vs Japón: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

Grupo B:

  • Corea del Sur vs Ucrania: Sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas
  • Paraguay vs Panamá: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Panamá vs Ucrania: Martes 30 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Corea del Sur vs Paraguay: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Ucrania vs Paraguay: Viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.
  • Panamá vs Corea del Sur: Viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.

Grupo C:

  • Marruecos vs España: Domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Brasil vs México: Domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.
  • España vs México: Miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas.
  • Brasil vs Marruecos: Miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
  • México vs Marruecos: Sábado 4 de octubre a las 17:00 horas.
  • España vs Brasil: Sábado 4 de octubre a las 17:00 horas.

Grupo D:

  • Italia vs Australia: Domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Cuba vs Argentina: Domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Italia vs Cuba: Miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas.
  • Argentina vs Australia: Miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
  • Argentina vs Italia: Sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.
  • Australia vs Cuba: Sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

Grupo E:

  • Francia vs Sudáfrica: Lunes 29 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Estados Unidos vs Nueva Caledonia: Lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Estados Unidos vs Francia: Jueves 2 de octubre a las 17:00 horas.
  • Sudáfrica vs Nueva Caledonia: Jueves 2 de octubre a las 20:00 horas.
  • Sudráfrica vs Estados Unidos: Domingo 5 de octubre a las 17:00 horas.
  • Nueva Caledonia vs Francia: Domingo 5 de octubre a las 17:00 horas.

Grupo F:

  • Noruega vs Nigeria: Lunes 29 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Colombia vs Arabia Saudita: Lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Colombia vs Noruega: Jueves 2 de octubre a las 17:00 horas.
  • Nigeria vs Arabia Saudita: Jueves 2 de octubre a las 20:00 horas.
  • Arabia Saudita vs Noruega: Domingo 5 de octubre a las 20:00 horas.
  • Nigeria vs Colombia: Domingo 5 de octubre a las 20:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025?

Chile vs Nueva Zelanda: Cuándo y a qué hora debuta La Roja en el Mundial Sub 20

Controles, celulares y más: Las medidas de Nicolás Córdova para el debut de Chile en el Mundial Sub 20

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?

Militan en Europa: Las tres figuras que enfrentará La Roja en el Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad