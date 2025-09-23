Mundial Sub 20 de Chile 2025: Fixture, grupos y horarios de todos los partidos - Chilevisión

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 tiene su cuenta regresiva, fiesta del fútbol que por segunda vez en su historia se desarrollará en el país.

Las 24 selecciones afinan los detalles para ir en busca del ansiado trofeo, incluyendo a cuatro selecciones sudamericanas que sueñan con ser el nuevo monarca.

En esta oportunidad, serán cuatro las sedes que recibirán los encuentros. Se trata de Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso, Rancagua y Talca.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A:

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

Grupo B:

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

Grupo C:

Brasil

México

Marruecos

España

Grupo D:

Italia

Australia

Cuba

Argentina

Grupo E:

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Sudáfrica

Grupo F:

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria

Fixture completo de la fase de grupos del Mundial Sub 20