Mundial Sub 20 de Chile 2025: Fixture, grupos y horarios de todos los partidos - Chilevisión

En esta oportunidad, serán cuatro las sedes que recibirán los encuentros. Se trata de Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso, Rancagua y Talca.
Grupo A:
- Japón vs Egipto: Sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.
- Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
- Egipto vs Nueva Zelanda: Martes 30 de septiembre a las 17:00 horas.
- Chile vs Japón: Martes 20 de septiembre a las 20:00 horas.
- Egipto vs Chile: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
- Nueva Zelanda vs Japón: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
Grupo B:
- Corea del Sur vs Ucrania: Sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas
- Paraguay vs Panamá: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
- Panamá vs Ucrania: Martes 30 de septiembre a las 17:00 horas.
- Corea del Sur vs Paraguay: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
- Ucrania vs Paraguay: Viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.
- Panamá vs Corea del Sur: Viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.
Grupo C:
- Marruecos vs España: Domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas.
- Brasil vs México: Domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.
- España vs México: Miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas.
- Brasil vs Marruecos: Miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
- México vs Marruecos: Sábado 4 de octubre a las 17:00 horas.
- España vs Brasil: Sábado 4 de octubre a las 17:00 horas.
Grupo D:
- Italia vs Australia: Domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas.
- Cuba vs Argentina: Domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.
- Italia vs Cuba: Miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas.
- Argentina vs Australia: Miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
- Argentina vs Italia: Sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.
- Australia vs Cuba: Sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.
Grupo E:
- Francia vs Sudáfrica: Lunes 29 de septiembre a las 17:00 horas.
- Estados Unidos vs Nueva Caledonia: Lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
- Estados Unidos vs Francia: Jueves 2 de octubre a las 17:00 horas.
- Sudáfrica vs Nueva Caledonia: Jueves 2 de octubre a las 20:00 horas.
- Sudráfrica vs Estados Unidos: Domingo 5 de octubre a las 17:00 horas.
- Nueva Caledonia vs Francia: Domingo 5 de octubre a las 17:00 horas.
Grupo F:
- Noruega vs Nigeria: Lunes 29 de septiembre a las 17:00 horas.
- Colombia vs Arabia Saudita: Lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
- Colombia vs Noruega: Jueves 2 de octubre a las 17:00 horas.
- Nigeria vs Arabia Saudita: Jueves 2 de octubre a las 20:00 horas.
- Arabia Saudita vs Noruega: Domingo 5 de octubre a las 20:00 horas.
- Nigeria vs Colombia: Domingo 5 de octubre a las 20:00 horas.
¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?
El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.