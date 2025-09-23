Se busca un nuevo monarca: Por qué el último campeón del Mundial Sub 20 no estará en Chile - Chilevisión

La cita planetaria tendrá la particularidad de que no contará con el actual campeón, lo que abre el apetito de las 24 selecciones participantes.
Llegó la hora. Este sábado 27 de septiembre arranca el esperado Mundial Sub 20 que por segunda vez en su historia se realizará en Chile.
Nuestro país volverá a ser sede de la cita planetaria, donde 24 selecciones buscarán quedarse con el ansiado título.
El torneo tendrá la particularidad de que no tendrá a su vigente campeón, Uruguay, selección que se quedó con la corona en el último certamen desarrollado en Argentina el 2023.
La Celeste perdió la chance de defender el trofeo debido a que no clasificaron en el reciente Sudamericano Sub 20, el que se desarrolló este año en Venezuela.
En aquella cita continental, la escuadra charrúa finalizó quinto en el hexagonal final y no alcanzó uno de los cuatro cupos que se entregaban para el Mundial Sub 20.
Pese a contar con figuras como Thiago Helguera (Mirandés de España) o Joaquín Lavega (Fluminense), el conjunto oriental perdió su chance de estar en el torneo.
El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.