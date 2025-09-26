Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 : Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión

Este sábado, se dará inicio al esperado Mundial Sub 20, donde se disputarán los primeros compromisos de los grupos A y B.

La Roja de Nicolás Córdova, anfitriona del certamen, intentará comenzar de la mejor manera cuando enfrente a Nueva Zelanda.

La Selección Chilena vuelve a una cita planetaria de esta categoría tras 12 años y chocará contra el actual campeón oceánico. Luego enfrentará a Japón y cerrará la primera fase ante Egipto.

El compromiso de La Roja contra los All Whites está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Dónde ver el partido de Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra Nueva Zelanda por la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el Mundial Sub 20

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.