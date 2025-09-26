Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 : Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión

La Selección Chilena vuelve a una cita planetaria de esta categoría tras 12 años y chocará contra el actual campeón oceánico. El duelo lo podrás disfrutar por las diferentes plataformas de Chilevisión.
Viernes 26 de septiembre de 2025 | 18:36
Este sábado, se dará inicio al esperado Mundial Sub 20, donde se disputarán los primeros compromisos de los grupos A y B.
La Roja de Nicolás Córdova, anfitriona del certamen, intentará comenzar de la mejor manera cuando enfrente a Nueva Zelanda.
La Selección Chilena vuelve a una cita planetaria de esta categoría tras 12 años y chocará contra el actual campeón oceánico. Luego enfrentará a Japón y cerrará la primera fase ante Egipto.
El compromiso de La Roja contra los All Whites está programado para este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
El partido de Chile contra Nueva Zelanda por la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl
De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:
En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.