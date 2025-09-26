Mundial Sub 20: Así le fue a Chile en sus seis participaciones anteriores - Chilevisión

La Selección Chilena cuenta las horas para su debut en el Mundial Sub-20, torneo en el que serán anfitriones y al que apuntan a mejorar su mejor participación hasta la fecha.

El próximo sábado 27 de septiembre, La Roja saltará a los pastos del Estadio Nacional y dará inicio a su séptima actuación en la cita planetaria de la categoría.

Mundial Sub 20: Así le ha ido a Chile en sus seis participaciones anteriores

Mundial Sub-20 Chile 1987

La primera participación de La Roja en un Mundial Sub-20 fue precisamente con Chile como sede del certamen, donde los dirigidos por Luis Ibarra cosecharon un meritorio cuarto lugar.

El combinado local, comandado por Camilo Pino y Luka Tudor, superó la fase de grupos con dos triunfos —ante Togo y Australia—, y se sobrepuso a la goleada propinada por Yugoslavia en el debut.

En cuartos de final, Pino fue determinante al marcar el único gol del triunfo 1-0 ante Italia. No obstante, el periplo se truncó de forma abrupta en semifinales, con la goleada sufrida frente a Alemania Federal.

Mundial Sub-20 Catar 1995

Pese a las altas expectativas, Chile tuvo una negativa presentación en Doha y ni siquiera consiguió avanzar de la fase de grupos.

El plantel, a cargo del adiestrador Leonardo Véliz, sumó dos empates —ante Japón y Burundi— y una estrepitosa derrota 6-3 frente a España.

Mundial Sub-20 Argentina 2001

En el nuevo milenio, la participación de la Selección Chilena volvió a generar expectación, especialmente por los jóvenes que formaban parte del plantel, como Johnny Herrera y Jaime Valdés.

Tal como en la edición anterior, La Roja no superó la primera fase con tropiezos ante Ucrania y Estados Unidos. El único triunfo, frente a China, no le alcanzó para salir del fondo de la tabla.

Mundial Sub-20 Países Bajos 2005

Apenas cuatro años después, Chile volvía a la cita planetaria con un plantel con algunas estrellas del futuro como Matías Fernández, Gonzalo Jara y José Pedro Fuenzalida.

La abultada victoria 7-0 sobre Honduras no alcanzó a ilusionar a los nacionales, que vieron cómo España asestaba por el mismo marcador un golpe de realidad.

De todas formas, y pese a una derrota 1-0 frente a Marruecos, la escuadra nacional a cargo de José Sulantay accedió a octavos como mejor tercero, donde cayó ante el local Países Bajos.

Mundial Sub-20 Canadá 2007

Quizás la participación más recordada de todas, no solo por el resultado —un histórico tercer lugar—, sino porque varios protagonistas de la gesta serían años después parte de la Generación Dorada.

Chile finalizó primero de su grupo con triunfos ante Canadá y Congo, y un empate contra Austria. En octavos de final, los dirigidos por Sulantay se impusieron a Portugal, y en cuartos, hicieron lo propio con Nigeria.

Todo terminó en semifinales con un duro tropiezo ante la Argentina de Ángel Di María y Sergio Agüero. Eso sí, en la definición por el bronce frente a los austriacos, Chile se repuso.

Dicho plantel estaba conformado, entre otros, por Cristopher Toselli, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Mathías Vidangossy.

Mundial Sub-20 Turquía 2013

En lo que fue su última participación en un torneo de la categoría, Chile superó la primera fase con un irregular desempeño: le ganó a Egipto, empató con Inglaterra y perdió con Irak. Luego, en octavos, superó a Croacia.

Ante Ghana, por un pase a semifinales, La Roja disputó su último partido de la cita planetaria: comenzó ganando 2-0, le empataron en los 90' y terminó cayendo en el tiempo suplementario.

¿Y ese plantel? Bajo el mando del técnico Mario Salas, algunas de sus figuras eran Brayan Cortés, Igor Lichnovsky, Bryan Rabello, Cristián Cuevas, Diego Valdés, Felipe Mora y la dupla Ángelo Henríquez y Nicolás Castillo.

