Mundial Sub 20: Estos son los partidos que transmitirá CHV en Chile 2025 - Chilevisión

El Mundial Sub 20 de la FIFA inicia este sábado 27 de septiembre y podrás seguir todos los detalles de La Roja a través de las pantallas de Chilevisión.

La cita planetaria se desarrollará en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua, donde se repartirán los duelos de los seis grupos en competencia.

Debido a su localía, el equipo dirigido por Nicolás Córdova está en el Grupo A y tendrá su debut ante Nueva Zelanda, para luego enfrentar a Japón y Egipto.

Los partidos que transmitirá CHV en el Mundial Sub 20

Los partidos del Mundial Sub 20 los podrás seguir EN VIVO y en directo por las pantallas de Chilevisión, desde el 27 de septiembre.

Calendarios de partidos: