Mundial Sub 20: Estos son los partidos que transmitirá CHV en Chile 2025 - Chilevisión

Mundial Sub 20: Estos son los partidos que transmitirá CHV en Chile 2025

El debut de La Roja será este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Puedes seguir todos los detalles a través de las pantallas de Chilevisión.

Viernes 26 de septiembre de 2025 | 18:08

El Mundial Sub 20 de la FIFA inicia este sábado 27 de septiembre y podrás seguir todos los detalles de La Roja a través de las pantallas de Chilevisión

La cita planetaria se desarrollará en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua, donde se repartirán los duelos de los seis grupos en competencia.

Debido a su localía, el equipo dirigido por Nicolás Córdova está en el Grupo A y tendrá su debut ante Nueva Zelanda, para luego enfrentar a Japón y Egipto.

Los partidos que transmitirá CHV en el Mundial Sub 20

Los partidos del Mundial Sub 20 los podrás seguir EN VIVO y en directo por las pantallas de Chilevisión, desde el 27 de septiembre

Calendarios de partidos:

  • Chile vs Nueva Zelanda: 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Brasil vs México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Colombia vs Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Chile vs Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. 
  • Argentina vs Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
  • Chile vs Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
  • Argentina vs Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas. 

