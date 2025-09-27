Chile vs Nueva Zelanda: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena tiene su esperado debut en el Mundial Sub 20, enfrentando este sábado a Nueva Zelanda por el Grupo A.

La Roja arranca la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país con un encuentro clave, donde debe vencer a toda costa a los All Whites para quedar bien posicionado en su zona.

De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova cuenta con todo el plantel nacional a disposición, incluyendo a figuras como Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Chile vs Nueva Zelanda por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el duelo por la primera fecha del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Nueva Zelanda GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Nueva Zelanda?

El compromiso del combinado nacional contra los oceánicos inicia a las 20:00 horas de Chile de este sábado 27 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.