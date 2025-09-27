Chile vs Nueva Zelanda: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Roja vive una jornada histórica en el Mundial Sub 20, estrenándose en el Estadio Nacional ante Nueva Zelanda en un partido clave por el Grupo A.
Sábado 27 de septiembre de 2025 | 15:15
La Selección Chilena tiene su esperado debut en el Mundial Sub 20, enfrentando este sábado a Nueva Zelanda por el Grupo A.
La Roja arranca la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país con un encuentro clave, donde debe vencer a toda costa a los All Whites para quedar bien posicionado en su zona.
De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova cuenta con todo el plantel nacional a disposición, incluyendo a figuras como Francisco Rossel y Emiliano Ramos.
El partido de Chile ante Nueva Zelanda será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el duelo por la primera fecha del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del combinado nacional contra los oceánicos inicia a las 20:00 horas de Chile de este sábado 27 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.