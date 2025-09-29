Comienza un nuevo proceso: Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú - Chilevisión

Un total de 23 jugadores fueron convocados para el amistoso de La Roja contra Perú. Entre las novedades están los regresos de Nicolás Díaz y Marcelino Núñez.
Lunes 29 de septiembre de 2025 | 15:47
La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para el amistoso que tendrá en octubre, donde se medirá a su similar de Perú.
Un total de 23 jugadores fueron llamados para el encuentro contra La Bicolor, lo que será un nuevo Clásico del Pacífico.
Entre las novedades están Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta, y Francisco Salinas, lateral derecho titular que ha hecho una gran campaña con Coquimbo Unido.
Además, la convocatoria marca el regreso de Marcelino Núñez y de Nicolás Díaz, quien actualmente se desempeña en el Puebla de México.
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros: