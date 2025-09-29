 Comienza un nuevo proceso: Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú - Chilevisión
Comienza un nuevo proceso: Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú

Un total de 23 jugadores fueron convocados para el amistoso de La Roja contra Perú. Entre las novedades están los regresos de Nicolás Díaz y Marcelino Núñez.

Lunes 29 de septiembre de 2025 | 15:47

La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para el amistoso que tendrá en octubre, donde se medirá a su similar de Perú.

Un total de 23 jugadores fueron llamados para el encuentro contra La Bicolor, lo que será un nuevo Clásico del Pacífico.

Entre las novedades están Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta, y Francisco Salinas, lateral derecho titular que ha hecho una gran campaña con Coquimbo Unido.

Además, la convocatoria marca el regreso de Marcelino Núñez y de Nicolás Díaz, quien actualmente se desempeña en el Puebla de México.

Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú

Arqueros:

  • Lawrence Vigoroux - Swansea City
  • Thomas Gillier - CF Montreal
  • Jaime Vargas - Deportes Recoleta

Defensas:

  • Fabián Hormazábal - Universidad de Chile
  • Francisco Salinas - Coquimbo Unido
  • Iván Román - Atlético Mineiro
  • Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil
  • Francisco Sierralta - Auxerre de Francia
  • Guillermo Maripán - Torino
  • Gabriel Suazo - Sevilla
  • Nicolás Díaz - Puebla de México

Volantes:

  • Felipe Loyola - Independiente
  • Marcelino Núñez - Ipswich Town
  • Rodrigo Echeverría - León de México
  • Vicente Pizarro - Colo Colo
  • Lucas Assadi - Universidad de Chile
  • Javier Altamirano - Universidad de Chile

Delanteros:

  • Gonzalo Tapia - Sao Paulo
  • Lucas Cepeda - Colo Colo
  • Ben Brereton - Derby County
  • Clemente Montes - Universidad Católica
  • Alexander Aravena - Gremio
  • Maximiliano Gutiérrez - Huachipato

