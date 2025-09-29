Comienza un nuevo proceso: Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú - Chilevisión

La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para el amistoso que tendrá en octubre, donde se medirá a su similar de Perú.

Un total de 23 jugadores fueron llamados para el encuentro contra La Bicolor, lo que será un nuevo Clásico del Pacífico.

Entre las novedades están Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta, y Francisco Salinas, lateral derecho titular que ha hecho una gran campaña con Coquimbo Unido.

Además, la convocatoria marca el regreso de Marcelino Núñez y de Nicolás Díaz, quien actualmente se desempeña en el Puebla de México.

Nómina de la Selección Chilena para el amistoso ante Perú

Arqueros:

Lawrence Vigoroux - Swansea City

Thomas Gillier - CF Montreal

Jaime Vargas - Deportes Recoleta

Defensas:

Fabián Hormazábal - Universidad de Chile

Francisco Salinas - Coquimbo Unido

Iván Román - Atlético Mineiro

Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil

Francisco Sierralta - Auxerre de Francia

Guillermo Maripán - Torino

Gabriel Suazo - Sevilla

Nicolás Díaz - Puebla de México

Volantes:

Felipe Loyola - Independiente

Marcelino Núñez - Ipswich Town

Rodrigo Echeverría - León de México

Vicente Pizarro - Colo Colo

Lucas Assadi - Universidad de Chile

Javier Altamirano - Universidad de Chile

Delanteros: