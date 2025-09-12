Coquimbo alcanzó un agónico triunfo ante Ñublense y quedó a un paso del título del Campeonato Nacional - Chilevisión

Coquimbo Unido volvió a mostrarse como candidato serio al título al lograr un agónico triunfo 2-1 sobre Ñublense en el Francisco Sánchez Rumoroso, afiatándose como líder exclusivo del Campeonato Nacional.

Durante gran parte del cotejo, los chillanejos incomodaron con un dominio territorial inicial, obligando a los piratas a defenderse antes de proyectarse hacia el ataque.

Los locales supieron aprovechar los espacios en los últimos instantes, encontrando respuestas ofensivas para imponerse ante el forastero.

Con esta victoria Coquimbo suma 56 puntos y alcanzó una racha de 11 partidos sin conocer derrotas, un récord histórico para el club en Primera División.

Así, Coquimbo Unido quedó a un paso de su primera estrella en el profesionalismo, alejado de la presión de sus perseguidores tras otra victoria clave.

Ñublense, por su parte, se estancó en la décima posición con 29 unidades, alejado de los puestos de torneos internacionales.