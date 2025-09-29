Nicolás Castillo aclara su ausencia en partido homenaje de la UC: “Para los que me han preguntado” - Chilevisión

Nicolás Castillo explicó su ausencia en el partido "Adiós Capitanes" de Universidad Católica, donde se despidió a José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.

El delantero no estuvo en el duelo que reunió a emblemas de Los Cruzados, donde se dio un angustiante momento por el desplome del ex arquero Patricio Toledo, quien se mantiene internado en un centro asistencial.

Pese al nerviosismo generado, el ex seleccionado nacional fue ser asistido y el encuentro pudo desarrollarse en un colmado Claro Arena.

La aclaración de Nicolás Castillo por su ausencia en "Adiós Capitanes"

A través de una historia en Instagram, el ariete de 32 años señaló: "Para todos los que me han preguntado por qué no estuve en la despedida de los capitanes. Quiero aclarar que simplemente no fui invitado".

"Cada uno está en su derecho de invitar a quienes desee en un momento tan especial, y eso se respeta", comentó el oriundo de Renca, quien terminó su contrato con la Franja en diciembre del 2024.

Castillo no se quedó ahí e insistió en que "siempre he sido hincha del club, de su insignia y no de jugadores. La UC siempre estará por sobre todo siempre".

"Agradecido por todas las alegrías que nos dieron cada uno de ellos como hincha, y por lo que significan en la historia de Católica", agregó.

Finalmente, el atacante que obtuvo cuatro títulos con la UC agradeció "a quienes se han preocupado y me han escrito, pero quiero que sepan que mi cariño y respeto por la institución y por su gente no cambia por estas situaciones".

