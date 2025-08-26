Nicolás Castillo rememora la etapa más compleja de su vida: “He pasado muchas cosas” - Chilevisión

Nicolás Castillo reapareció y habló de una de las etapas más complejas de su vida, la que se dio a principios del 2020 tras sufrir un trombosis en la que corrió grave peligro.

El delantero de Santiago City recordó que todo se originó al ser intervenido por una ruptura del tendón recto femoral de la pierna derecha, donde tuvo un sangrado que le provocó una trombosis y lo obligó a estar hospitalizado por un periodo importante.

El oriundo de Renca contó que en un principio no le avisó a su familia y que le informaron que probablemente no volvería a jugar. "Mis papás lo único que me dijeron fue 'agradece que estás vivo'. Y en mi cabeza decía no, no voy a dejar de jugar fútbol", comentó.

La revelación de Nicolás Castillo

En conversación con el podcast del ex futbolista mexicano Miguel Layún, Castilló indicó: "Cuando me voy a la casa, de repente me miro hacia abajo y estaba todo rojo. Empecé a llamar, dije que estaba sangrando".

"Me llevaron en auto, 40 minutos de mi casa al hospital. Ahí me fui desangrando y llegando al hospital ya iba viendo negro, quedándome dormido", agregó.

Al despertar, el ex Universidad Católica afirmó que estaba "todo conectado" y que volvió a ser operado. "Ahí me dijeron que de ahí no me iba hasta que me fuera caminando. Estuve tres meses en el hospital. Yo pesaba 80 kilos y salí pesando 60", señaló.

A partir de ese momento vino la recuperación, la que incluyó constantes viajes de México a Estados Unidos y mucho esfuerzo personal.

"Antes lloraba contando esto, pero hoy ya lo superé, he pasado muchas cosas", añadió el futbolista de 32 años, quien confesó que le gustaría regresar a México.