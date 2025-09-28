Emergencia en el Claro Arena: Arquero Patricio Toledo cayó desplomado en la cancha - Chilevisión

Este domingo, en un partido de exhibición en el Claro Arena en homenaje a los capitanes históricos de la UC, en San Carlos de Apoquindo, el arquero Patricio Toledo cayó repentinamente en el campo de juego.

Alrededor de los 10 minutos desde que se había iniciado el cotejo, el exfutbolista tuvo un grave problema de salud que lo hizo caer súbitamente.

Tras lo ocurrido, jugadores que disputaban el partido pidieron rápidamente la asistencia médica, permitiendo que la ambulancia ingresara para atender al afectado.

Parte Médico de Patricio Toledo tras desplomarse en el Claro Arena

Según información entregada en el Estadio Claro Arensa, Patricio Toledo fue trasladado a una clínica para ser atendido por personal médico tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

Enseguida, desde el recinto confirmaron que el exportero de UC fue reanimado exitosamente, se encuentra consciente y está hablando.

Asimismo, el partido de exhibición que se disputada en el recinto cruzado se reanudó.