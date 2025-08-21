“Están acabando con el fútbol”: El lamento de Eduardo Vargas ante tragedia vivida por hinchas de la U - Chilevisión

Eduardo Vargas no quedó indiferente a la tragedia vivida este miércoles en Argentina, donde hinchas de Universidad de Chile fueron atacados por la barra de Independiente.

Parte de la afición del Rojo acorraló a fanáticos azules en pleno Estadio Libertadores de América, acusando que anteriormente los nacionales lanzaron butacas y proyectiles a una tribuna,

A raíz de los graves incidentes, se reportaron un centenar de detenidos y algunos heridos de gravedad.

Eduardo Vargas manda fuerzas a familias de afectados

En su cuenta Instagram, Vargas lamentó la fatídica jornada de violencia y manifestó sentir "una tristeza enorme por lo que sucedió. Fuerza a todas las familias de los heridos".

El delantero de Audax Italiano aprovechó de lanzar una potente crítica al señalar que "están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos".

Las palabras del ex jugador del Romántico Viajero fueron acompañadas de la frase: "Nadie debería perder la vida por ir a ver a su equipo".

