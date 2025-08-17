Con gol de Eduardo Vargas: La U cae ante Audax Italiano en un accidentado partido - Chilevisión

Universidad de Chile tropezó en casa y perdió 1-3 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Eduardo Vargas fue uno de los protagonistas del duelo, al anotar su primer gol desde su regreso al fútbol chileno.

Tras un primer tiempo parejo, en el complemento llegaron todas las emociones. Luis Riveros abrió la cuenta para la visita, seguido por el tanto de Vargas y el aporte de Leonardo Valencia, que dejaron sin reacción al elenco azul.

Lucas Di Yorio descontó para la U, pero su anotación no alcanzó para frenar el sólido planteamiento de Audax, que se llevó un triunfo importante en Ñuñoa. Vargas, por su parte, apenas celebró su gol, consciente de la carga emotiva de marcarle al club que lo vio crecer.

La derrota deja a la U a seis puntos de Coquimbo Unido, que aún debe enfrentar a Everton y podría ampliar la diferencia a nueve unidades en la cima de la tabla.

Reclamo de Los de Abajo

El encuentro también estuvo marcado por incidentes en la barra local. Bombas de ruido cayeron a la cancha, una de ellas cerca del arquero Gabriel Castellón, lo que obligó al juez Piero Maza a detener las acciones momentáneamente.

En ese momento, el capitán Charles Aránguiz llamó a la calma, mientras parte del público reclamaba por el fuerte despliegue policial en el Nacional.

A través de su cuenta de Instagram, Los De Abajo acusaron que "al momento de ingresar nuestros elementos de animación, nos encontramos con un contingente digno de una guerra, personal del gope fuertemente armado y una policía que hoy por hoy parece apoderarse de los espectaculos deportivos".