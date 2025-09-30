Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY martes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

La Roja de Nicolás Córdova disputará este martes su segundo partido en el torneo tras el exitoso debut ante Nueva Zelanda. El duelo lo podrás disfrutar por Chilevisión.
Martes 30 de septiembre de 2025 | 09:49
La jornada de este martes continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos, donde ya se empezará a disputar la fecha 2 de la fase de grupos.
Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos A y B.
De hecho, será el segundo compromiso de La Roja de Nicolás Córdova tras el exitoso debut del pasado sábado ante Nueva Zelanda.
Grupo A (Santiago)
Grupo B (Valparaíso)
La jornada de este martes 30 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro de La Roja ante Japón por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.