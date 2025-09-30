Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY martes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

La jornada de este martes continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos, donde ya se empezará a disputar la fecha 2 de la fase de grupos.

Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos A y B.

De hecho, será el segundo compromiso de La Roja de Nicolás Córdova tras el exitoso debut del pasado sábado ante Nueva Zelanda.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos martes 30 de septiembre

Grupo A (Santiago)

Egipto vs Nueva Zelanda (17:00 horas).

(17:00 horas). Chile vs Japón (20:00 horas con transmisión de Chilevisión)

Grupo B (Valparaíso)

Panamá vs Ucrania (17:00 horas)

(17:00 horas) Corea del Sur vs Paraguay (20:00 horas)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión

La jornada de este martes 30 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro de La Roja ante Japón por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.