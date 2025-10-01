 ¡Inesperada unión! Chilenos cantan al ritmo de bombo japonés en plena barra del Mundial Sub 20 - Chilevisión
¡Inesperada unión! Chilenos cantan al ritmo de bombo japonés en plena barra del Mundial Sub 20

Un anecdotico momento se vivió en las gradas del Estadio Nacional en medio del partido entre Chile y Japón por la segunda fecha del grupo A en el Mundial Sub 20.

Miércoles 1 de octubre de 2025 | 13:01

Una inesperada unión musical se vivió en las butacas de la Galería Sur del Estadio Nacional durante el encuentro entre Chile y Japón por el Mundial Sub 20

Un partido en el que La Roja cayó por 2-0 frente a uno de sus rivales directos en la búsqueda por la clasificación a octavos de final del certamen. 

Pese a la derrota de los nacionales, el ambiente de amistad entre los hinchas locales y visitantes marcó positivamente la nueva jornada de la cita planetaria.  

Chilenos cantan al ritmo de bombo japonés en Mundial Sub 20

A través de redes sociales se han viralizado videos que muestran desde distintos sectores del estadio el minuto en que miles de hinchas chilenos cantan al ritmo de un puñado de japoneses que alentaban a su selección.  

En los registros escucha cómo los hinchas chilenos gritan "Chile" y levantan sus brazos al ritmo del bombo que estaban tocando los asiáticos

A continuación puedes ver el video del sorpresivo y anecdótico momento: 

