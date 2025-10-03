Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY viernes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Chile se juega la clasificación ante Egipto, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.
Viernes 3 de octubre de 2025 | 10:54
Este viernes 3 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 3 de la fase de grupos.
Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos A y B.
De hecho, uno de los duelos más atractivos y donde se definirá la clasificación será el que animarán Chile y Egipto, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión.
Grupo A
Grupo B
La jornada de este viernes 3 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Chile ante Egipto por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.