 Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY viernes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY viernes, horarios y cuál transmite Chilevisión

Chile se juega la clasificación ante Egipto, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.

Viernes 3 de octubre de 2025 | 10:54

Este viernes 3 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 3 de la fase de grupos. 

Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos A y B.

De hecho, uno de los duelos más atractivos y donde se definirá la clasificación será el que animarán Chile y Egipto, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión. 

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos viernes 3 de octubre

Grupo A 

  • Chile vs Egipto (20:00 horas transmite Chilevisión)
  • Nueva Zelanda vs Japón (20:00 horas)

Grupo B 

  • Panamá vs Corea del Sur (17:00 horas)
  • Ucrania vs Paraguay (17:00 horas)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión 

La jornada de este viernes 3 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Chile ante Egipto por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas. 

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:29

Explicado: Esta es la razón por la que Chile clasificó a octavos del Mundial Sub 20

Emitido el 31/12/1969
02:04

De pelea entre los pateadores a golazo: El tiro libre de Egipto que generó tenso final ante Chile

Emitido el 31/12/1969

Tras sufrida clasificación: Las 3 potencias que aparecen en el horizonte de La Roja en el Mundial Sub 20

Chile vs Egipto | Goles, resumen y compacto del partido

Tabla de posiciones Mundial Sub 20: Chile queda en el segundo lugar y avanza milagrosamente
Publicidad
Publicidad