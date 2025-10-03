Chile vs Egipto: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Roja disputa un partido crucial pensando en clasificar a octavos de final del Mundial Sub 20, donde necesita sumar puntos ante Egipto.
Viernes 3 de octubre de 2025 | 15:25
La Selección Chilena se juega este viernes todas sus chances en el Mundial Sub 20, chocando por la fecha 3° de la fase de grupos ante Egipto.
La Roja viene de caer ante Japón y necesita sumar puntos para tener chances de clasificar a octavos de final, situación muy similar a la de los africanos que perdieron sus dos primeros cotejos.
De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova prepara variantes ante las lesiones de Matías Pérez y Emiliano Ramos, quienes se perderán lo que queda de torneo debido a problemas musculares.
El partido de Chile ante Egipto será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.
Además de la TV abierta, el duelo por la fecha 3° del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial choque de La Roja, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del combinado nacional contra Los Faraones inicia a las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.