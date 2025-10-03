Chile vs Egipto: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena se juega este viernes todas sus chances en el Mundial Sub 20, chocando por la fecha 3° de la fase de grupos ante Egipto.

La Roja viene de caer ante Japón y necesita sumar puntos para tener chances de clasificar a octavos de final, situación muy similar a la de los africanos que perdieron sus dos primeros cotejos.

De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova prepara variantes ante las lesiones de Matías Pérez y Emiliano Ramos, quienes se perderán lo que queda de torneo debido a problemas musculares.

Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Egipto será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, el duelo por la fecha 3° del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Egipto GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial choque de La Roja, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Egipto?

El compromiso del combinado nacional contra Los Faraones inicia a las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.