 Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión
Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV

Este viernes la selección chilena buscará la clasificación a octavos de final frente a Egipto en la última fecha del grupo A

Viernes 3 de octubre de 2025 | 12:29

Chile vivirá un partido clave durante la tarde de este viernes cuando enfrente a Egipto por la última fecha del grupo A del Mundial Sub 20

Tras la derrota por 2-0 con Japón, la Roja necesita sumar de a tres frente a los egipcios para asegurar el anhelado paso a los octavos de final de la cita planetaria.

Dónde ver el partido de Chile vs Egipto EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra Egipto por la fecha 3 del Grupo A del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl. 

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de Chile vs Egipto 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

  • En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. 

  • En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora juega Chile vs Egipto?

Los dirigidos por Nicolás Códova saldrán al césped del Estadio Nacional a las 20:00 horas, en un coliseo de Ñuñoa que contará con su aforo máximo de público.  

