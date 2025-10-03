Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

Este viernes la selección chilena buscará la clasificación a octavos de final frente a Egipto en la última fecha del grupo A
Chile vivirá un partido clave durante la tarde de este viernes cuando enfrente a Egipto por la última fecha del grupo A del Mundial Sub 20.
Tras la derrota por 2-0 con Japón, la Roja necesita sumar de a tres frente a los egipcios para asegurar el anhelado paso a los octavos de final de la cita planetaria.
Dónde ver el partido de Chile vs Egipto EN VIVO y GRATIS
El partido de Chile contra Egipto por la fecha 3 del Grupo A del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.
De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:
En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.
Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
Los dirigidos por Nicolás Códova saldrán al césped del Estadio Nacional a las 20:00 horas, en un coliseo de Ñuñoa que contará con su aforo máximo de público.