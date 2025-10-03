A qué hora juega Chile HOY vs Egipto por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena afronta su último partido por la fase de grupos del Mundial Sub 20, chocando ante Egipto este viernes.

La Roja suma 3 puntos en dos jornadas y necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final de la cita planetaria, instancia que se disputa la próxima semana.

El rival en esta oportunidad es el conjunto africano, quienes vienen de perder en sus dos primeras presentaciones y que disputa su última chance.

Mundial Sub 20: ¿A qué hora juega Chile vs Egipto hoy?

El partido de Chile ante Egipto inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 3 de octubre.

El compromiso por la fecha 3° de la fase de grupos del Mundial Sub 20 se disputa en el Estadio Nacional, recinto en el que se espera una gran cantidad de hinchas.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20?

El encuentro del combinado nacional contra Los Faraones será transmitido por Chilevisión, donde encontrarás una completísma cobertura.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás disfrutar completamente gratis el trascendental compromiso.