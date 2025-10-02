Tras lesiones de dos piezas vitales: Así quedo el plantel de Chile lo que queda del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Dos importantes bajas tendrá la Selección Chilena de cara a lo que queda del Mundial Sub 20. Se trata del delantero Emiliano Ramos y el defensa Matías Pérez.

Los jugadores sufrieron un desgarro de bíceps femoral en la derrota contra Japón el pasado miércoles, lo que les impedirá estar de cara al cierre de la cita planetaria que se juega en nuestro país.

Con esto, el entrenador Nicolás Córdova pierde a piezas importantes, teniendo en cuenta que ambos eran considerados como titulares.

Las alternativas que tiene La Roja para reemplazar a Ramos y Pérez

Uno de los posibles reemplazantes de Ramos es Rodrigo Godoy, extremo zurdo de O'Higgins de Rancagua que sumó minutos ante Nueva Zelanda y los nipones.

En cuanto al zaguero del Lecce, Milovan Celis o Nicolás Suárez pelearían por ese cupo y acompañar a Ian Garguez en la defensa.

Lo concreto es que ahora La Roja tiene a solamente 19 jugadores a disposición para el crucial duelo ante Egipto de este viernes, de los cuales tres son arqueros.

En dicho compromiso, los nacionales se jugarán la clasificación a los octavos de final.

Así quedó el plantel de Chile para el Mundial Sub 20

Arqueros:

Ignacio Sáez - Universidad de Chile

Sebastián Mella - Huachipato

Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

Ian Gárguez - Palestino

Nicolás Suárez - Colo Colo

Milovan Celis - Unión Española

Felipe Faúndez - O'Higgins

Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

Mario Sandoval - Audax Italiano

Nicolás Cárcamo - Huachipato

Joaquín Silva - Santiago Wanderers

Flavio Moya - Universidad de Chile

Agustiín Arce - Deportes Limache

Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros: