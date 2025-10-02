 Tras lesiones de dos piezas vitales: Así quedo el plantel de Chile lo que queda del Mundial Sub 20 - Chilevisión
Tras lesiones de dos piezas vitales: Así quedo el plantel de Chile lo que queda del Mundial Sub 20

Emiliano Ramos y Matías Pérez quedaron descartados para lo que resta de la cita planetaria, situación que obliga al DT Nicolás Córdova a pensar en variantes.

Jueves 2 de octubre de 2025 | 13:05

Dos importantes bajas tendrá la Selección Chilena de cara a lo que queda del Mundial Sub 20. Se trata del delantero Emiliano Ramos y el defensa Matías Pérez.

Los jugadores sufrieron un desgarro de bíceps femoral en la derrota contra Japón el pasado miércoles, lo que les impedirá estar de cara al cierre de la cita planetaria que se juega en nuestro país.

Con esto, el entrenador Nicolás Córdova pierde a piezas importantes, teniendo en cuenta que ambos eran considerados como titulares.

Las alternativas que tiene La Roja para reemplazar a Ramos y Pérez

Uno de los posibles reemplazantes de Ramos es Rodrigo Godoy, extremo zurdo de O'Higgins de Rancagua que sumó minutos ante Nueva Zelanda y los nipones.

En cuanto al zaguero del Lecce, Milovan Celis o Nicolás Suárez pelearían por ese cupo y acompañar a Ian Garguez en la defensa.

Lo concreto es que ahora La Roja tiene a solamente 19 jugadores a disposición para el crucial duelo ante Egipto de este viernes, de los cuales tres son arqueros.

En dicho compromiso, los nacionales se jugarán la clasificación a los octavos de final.

Así quedó el plantel de Chile para el Mundial Sub 20

Arqueros:

  • Ignacio Sáez - Universidad de Chile
  • Sebastián Mella - Huachipato
  • Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

  • Ian Gárguez - Palestino
  • Nicolás Suárez - Colo Colo
  • Milovan Celis - Unión Española
  • Felipe Faúndez - O'Higgins
  • Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

  • Mario Sandoval - Audax Italiano
  • Nicolás Cárcamo - Huachipato
  • Joaquín Silva - Santiago Wanderers
  • Flavio Moya - Universidad de Chile
  • Agustiín Arce - Deportes Limache
  • Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

  • Francisco Marchant - Colo Colo
  • Rodrigo Godoy - O'Higgins
  • Vicente Álvarez - Unión San Felipe
  • Juan Francisco Rossel - Universidad Católica
  • Willy Chatiliez - Huesca (España)
