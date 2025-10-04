Brasil eliminado del Mundial Sub 20: es la primera vez que no avanza de fase en la categoría - Chilevisión

Un desenlace sin precedentes. Así puede resumirse la derrota que sufrió Brasil en el Estadio Nacional —por la cuenta mínima ante España— y que significó su eliminación del Mundial Sub 20.

Aunque la Canarinha llegaba al encuentro en Ñuñoa con apenas un punto, todavía tenía chances matemáticas de seguir en competencia: podía quedar en el segundo lugar si vencía a los ibéricos o apostar a acceder como mejor tercero.

El empate sin goles que por 45 minutos persistió en el marcador lo dejaba en el incómodo escenario de tener que calcular si podía acceder por repechaje con dos unidades.

Sin embargo, todo se quebró en el inicio del complemento. El delantero del Udinese, Iker Bravo, aprovechó un balón filtrado y definió con frialdad para poner el único tanto del encuentro.

El resultado sentenció la temprana eliminación de Brasil en el certamen, un resultado sin precedentes.

Brasil eliminado del Mundial Sub 20: es la primera vez que no supera la fase de grupos de la categoría

Con esto, la Verdeamarelha se despidió de una cita planetaria sub 20 por primera vez sin avanzar de fase de grupos.

Los sudamericanos, campeones en cinco ocasiones de la categoría (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011), sellaron así su peor participación de la historia.

Hasta antes de hoy, el peor resultado cosechado por Brasil había sido, como mínimo, los octavos de final en Canadá 2007.