Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY sábado, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY sábado, horarios y cuál transmite Chilevisión

Este sábado se definen los Grupos C y D del Mundial SUb 20 y por Chilevisión podrás disfrutar de un atractivo duelo.

Sábado 4 de octubre de 2025 | 09:53

Este sábado 4 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 3 de la fase de grupos. 

Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos C y D.

De hecho, uno de los duelos más atractivos de esta primera fase será el que animarán Argentina e Italia, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión. 

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos sábado 4 de octubre

Grupo C 

  • España vs Brasil (17:00 horas)
  • México vs Marruecos (17:00 horas)

Grupo D

  • Argentina vs Italia (20:00 horas transmite Chilevisión)
  • Australia vs Cuba (20:00 horas)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión 

La jornada de este sábado 4 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Argentina contra Italia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas. 

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.

