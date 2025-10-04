Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY sábado, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Este sábado 4 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y habrá cuatro compromisos correspondientes a la fecha 3 de la fase de grupos.

Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional en Santiago y en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelos correspondientes a los grupos C y D.

De hecho, uno de los duelos más atractivos de esta primera fase será el que animarán Argentina e Italia, compromiso que se podrá seguir por Chilevisión.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos sábado 4 de octubre

Grupo C

España vs Brasil (17:00 horas)

(17:00 horas) México vs Marruecos (17:00 horas)

Grupo D

Argentina vs Italia (20:00 horas transmite Chilevisión)

(20:00 horas transmite Chilevisión) Australia vs Cuba (20:00 horas)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión

La jornada de este sábado 4 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Argentina contra Italia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.