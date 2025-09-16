 Conmoción: Futbolista denunció que hinchas acosaron a su hija de 13 años en Brasil - Chilevisión
Conmoción: Futbolista denunció que hinchas acosaron a su hija de 13 años en Brasil

Un referente del Atlético Mineiro realizó una grave acusación en sus redes sociales, situación que ya está siendo investigada por las autoridades.

Martes 16 de septiembre de 2025 | 10:16

Una grave denuncia fue la que realizó Everson, arquero del Atlético Mineiro que acusó que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual parte de hinchas en Brasil.

El guardameta afirmó que todo se dio el pasado domingo tras el empate de su equipo ante el Santos, lo que generó molestia en la fanaticada del Galo que lo encararon en el sector de estacionamientos.

Una vez finalizado el cotejo, la pareja del portero y la joven fueron encaradas por parte de la afición en un momento muy tenso.

En sus redes sociales, el futbolista de 35 años sostuvo que "no fueron insultos dirigidos a mí personalmente ni a mi trabajo, sino más bien acoso personal y, por qué no decirlo, sexual a una niña de 13 años".

"Estoy seguro de que todos están de acuerdo en que las familias no tienen nada que ver con las críticas al fútbol, ​​lo grave que es atacar personalmente a una niña", agregó.

Atlético Mineiro respalda a Everson tras acusaciones

Una vez conocido el caso, Atlético Mineiro respaldó a Everson y apuntó a que el comportamiento de parte de los hinchas "es inaceptable y no representa a los fanáticos del Galo".

La institución, en la que milita el chileno Iván Román, informó que trabajará con todas las autoridades de seguridad "para identificar a los delincuentes y hacerlos responsables".

De hecho, el medio Globo Esporte detalló que el club envió imágenes de lo ocurrido al Departamento de Protección Especializada de la Infancia y la Adolescencia.

Por su parte, la madre de la menor de edad realizó una denuncia formal ante la Policía.

Mira el comunicado acá

