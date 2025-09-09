Bolivia venció a Brasil y puso un pie en el próximo Mundial 2026: Aseguró un cupo al repechaje - Chilevisión

Bolivia logró lo impensado y superó a Brasil por la mínima, quedando séptimo en las Clasificatorias al Mundial 2026 y alcanzando la zona de repechaje.

Los antiplánicos tenían la complicada labor de superar a la verdeamarela y esperar que Venezuela no rescatara puntos de local ante Colombia.

Bolivia y una clasificatoria histórica

El cuadro boliviano entró al Alto, estadio que se encuentra a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, con la misión de complicar al combinado de Carlo Ancelotti.

Eso se reflejó rápidamente en el trámite de juego, ya que los locales intentaron en diversas ocasiones de remates fuera del área.

No obstante, un penal en el cierre de la primera etapa le dio el triunfo parcial a Bolivia gracias a Miguel Terceros (45+4).

En la segunda parte, la situación se transformó en una tensión extrema para sostener el marcador que les daba un cupo al repechaje, siempre y cuando Venezuela no sumara de local.

Y así fue. Tras el pitazo final en el Alto, Bolivia logró conseguir un histórico séptimo lugar y quedarse con el cupo al repechaje, un paso más cerca de alcanzar una cita mundialera tras 21 años de sequía.